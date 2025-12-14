Maipú: Hombre está en riesgo vital tras ser baleado en la puerta de su casa

Un hombre está en riesgo vital tras ser baleado en la puerta de su casa por al menos dos sujetos en la comuna de Maipú.

Los hechos ocurrieron en la calle El Arenal antes de las 13:00 horas, donde los sujetos acudieron al domicilio de la víctima -de unos 27 años- y le llamaron para que salga al antejardín.

El afectado atendió los llamados y recibió dos disparos de una presunta arma larga. Su familia lo trasladó al Hospital El Carmen, donde se encuentra internado en riesgo vital, mientras se desconoce el paradero de los atacantes.