Orrego: "En cualquier lugar del mundo dañas un monumento histórico y te vas preso altiro"

El gobernador metropolitano, Claudio Orrego, espera que la justicia "dé una señal clara e inequívoca" sobre la importancia de defender el patrimonio cultural, tras la detención de dos personas por rayados en la Iglesia San Francisco, entre quienes se encuentra Roberto Campos, conocido como "el profesor del torniquete".

En conversación con Lo que Queda del Día, la autoridad dijo que "en un mes hemos tenido que repintar tres veces la Iglesia San Francisco y lo de ayer es una gota que rebalsa el vaso. No solamente se pinta, se pinta con un mensaje de odio a nuestros Carabineros, llamando a matar pacos, como dice el rayado, so pretexto de una campaña de protección a los animales".

"Yo no puedo entender, no me cabe en la cabeza que alguien para defender a un ser vivo llame a matar a otro ser vivo, en este caso un ser humano, y más encima a un policía", añadió.

Orrego lamentó que "es la misma persona que en su momento, conocido como 'el profesor del torniquete', había roto otra propiedad pública, entonces esto ya es un patrón, esto no es simplemente de un día de furia o una escapada de los tarros, esto es simplemente un patrón de esta persona y nosotros nos hemos querellado en contra de las dos personas detenidas y le hemos pedido a la justicia que dé una señal clara e inequívoca que se acabó la impunidad para quienes destruyen y dañan lo que nos pertenece a todos, especialmente el patrimonio histórico".

Se acabó la impunidad. La #IglesiaSanFrancisco ha sido rayada 3 veces en un mes. Esta vez, con mensajes que incitan al odio hacia nuestras policías. Presentamos querella para perseguir a los culpables y que les caiga todo el rigor de la ley. pic.twitter.com/gd4OQOASK6 — Claudio Orrego L. (@Orrego) April 17, 2023

Orrego insistió en que "en cualquier lugar del mundo tú destruyes o dañas un monumento histórico y te vas preso altiro, aquí a la gente no le pasa ni por curados. Entendemos que se le dio por lo menos arresto domiciliario completo a esta persona, pero yo creo que con los antecedentes que tenemos, con la gravedad de los rayados y además por tratarse de un monumento histórico, yo espero que la justicia le aplique una sanción ejemplificadora".

El gobernador dijo que si no se toman medidas "Santiago está condenada a pasar a la segunda categoría de ciudades de América Latina. Ninguna ciudad, ni siquiera Lima o ciudades de países que son más pobres que Chile, tiene el nivel de vandalización y el nivel de suciedad que tiene hoy día nuestra ciudad y eso es lo que queremos combatir".

"Si recuperamos el eje Alameda-Providencia, estoy convencido que le vamos a recuperar el alma a la ciudad. Cuando la gente vea que es posible volver a tener una Alameda limpia, segura y linda, yo creo que eso se va a expandir por todos los barrios de nuestra ciudad", valoró.

Plan calles sin violencia

Sobre su evaluación del plan "Calles sin violencia", Orrego dijo que "en el caso de Santiago, yo creo que habría que hacer un análisis distinto que en otras regiones (...) es muy difícil distinguir lo que pasa entre Lo Espejo y Pedro Aguirre Cerda, porque está dividido por una calle que muchas veces es invisible el límite para el resto de la ciudadanía".

"Santiago requiere un enfoque más metropolitano que comuna por comuna, porque el crimen no reconoce límites comunales, se mueve por todo el territorio, así que yo esperaría que las autoridades entiendan que en el caso de la Región Metropolitana sería mejor un enfoque metropolitano", añadió.