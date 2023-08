Otro caso: Mamá de homenajeado en memorial demolido dice que "fue delincuente por necesidad"

La octava demolición de un mausoleo "narco" en la Región Metropolitana, esta vez en la población Las Turbinas, en la comuna de Lo Espejo, se desarrolló con la resistencia de su madre.

La estructura homenajeaba a Daniel Avilés, hombre de 30 años tiroteado el 1 de diciembre de 2022 en medio de un enfrentamiento entre bandas rivales en el sector de José María Caro.

Su prontuario incluía robos y dos homicidios calificados.

"Mi hijo fue choro", admitió la mamá de Avilés a la prensa durante la destrucción del memorial.

"Mi hijo fue delincuente por necesidad. Me lo mataron y aquí la gente misma hizo esto. Yo lo tengo en mi alma a mi hijo. Me lo mataron baleado, más de 22 balazos, pero él no tuvo la culpa. La gente lo recordaba porque él no tuvo niñez", aseguró la mujer.

Desde la construcción del mausoleo, en enero, más de 100 denuncias habían sido interpuestas por vecinos por diversos delitos cometidos en ese punto: desde riñas, disparos y lanzamiento de fuegos artificiales hasta, incluso, un abuso sexual.

Sin embargo, la mamá de Avilés negó esas incivilidades: "Ahí se juntaba basura y la misma gente hizo esto, nada más hermoso (...) Aquí juegan al fútbol los cabros chicos. Que (los denunciantes) muestren fotos, videos, algo".

RECUPERACIÓN DEL SECTOR

El subsecretario de Desarrollo Social, Nicolás Cataldo, declaró que "se va a recuperar el espacio público con una inversión de cerca de 28 millones de pesos, que incluye luminaria, además de la recuperación de la vereda y la instalación de juegos infantiles".

"Cada intervención también tiene su propia característica: en el caso de La Granja -por ejemplo-, ya hay instalación de luminarias y de mobiliario urbano; en el caso de Lo Espejo, en la primera intervención que hicimos, fue la instalación de juegos y la recuperación completa de una plaza. Por lo tanto, esto también va siendo algo que ocurre ad hoc en función de la proyección que tienen los propios municipios", complementó.