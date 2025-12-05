Pudahuel: Prófugo por homicidio cayó con un arsenal y droga tras ser sorprendido en auto robado

Personal del Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) de Carabineros logró la detención de dos personas en la comuna capitalina de Pudahuel en el marco del plan antiencerronas.

La diligencia se llevó a cabo en la calle Oceanía, donde una patrulla identificó un vehículo circulando con sus placas patentes adulteradas a la altura de calle Los Mares, lo que motivó una fiscalización.

Tras interceptar el automóvil, Carabineros confirmó que el vehículo mantenía un encargo vigente por robo. Sin embargo, la sorpresa mayor vino al consultar la identidad de sus ocupantes, una pareja compuesta por un hombre de 25 años y una mujer. El sujeto arrojó en el sistema una orden de detención vigente por el delito de homicidio, perpetrado en el mes de octubre del presente año, siendo un prófugo buscado desde esa fecha.

La investigación se profundizó y, previa autorización de los propios imputados, se procedió al ingreso y registro del domicilio de la pareja. En el lugar, la policía halló un verdadero arsenal y una gran cantidad de evidencias de actividades criminales.

Se incautaron cuatro armas de fuego, abundante munición y varios ladrillos de marihuana prensada, junto con una prensa que se presume era utilizada para la compactación de la droga destinada a la comercialización.

La teniente Savka Herrera, del SEBV de Carabineros, entregó detalles de los elementos incautados, destacando la presencia de gran cantidad de dinero en efectivo y diversos objetos para cometer ilícitos.

Entre estos elementos se encontraron vestimentas muy similares a las utilizadas por Carabineros, lo que sugiere una posible vinculación de la pareja con una banda dedicada al robo con intimidación, posiblemente perpetrando encerronas o robos de vehículos.

Finalmente, la pareja fue detenida y será formalizada por diversos delitos, incluyendo la receptación del vehículo robado, posesión ilegal de armas y tráfico de drogas. Adicionalmente, el hombre deberá responder por la orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio.