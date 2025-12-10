Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Robo de vehículos

Barrio República: Sujetos bajaron a niña a la fuerza de un auto para robarlo

Publicado:
| Periodista Radio: Felipe Cofré
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

La víctima es una de los dos hijos pequeños de un matrimonio que sufrió el violento robo de su vehículo la noche del martes.

Un carabinero de franco intentó impedir el atraco a disparos sin éxito, pues los asaltantes ya se habían dado a la fuga.

 ATON (archivo)

Una testigo del hecho indicó que ante la resistencia de sus padres, los delincuentes dispararon y lograron escapar.

En portada

Una familia sufrió el violento robo de su vehículo por parte de cuatro delincuentes, quienes bajaron a la fuerza del auto a su hija la noche del martes, en el Barrio Universitario de Santiago Centro.

El hecho ocurrió en Avenida República con la Alameda, cuando a la salida de una pizzería y mientras se subían al vehículo, un matrimonio y sus dos hijos pequeños fueron interceptados por los sujetos.

Según el relato de una testigo, los antisociales "toman la camioneta, los bajan y los niños no querían bajar, y ella (la pequeña) gritaba. (Uno de los asaltantes) tomó a la niña de los pies y la sacó, y el niño bajó solo. Y ahí empezó la pelea".

La mujer recuerda que las víctimas "se defendieron mucho, fueron demasiado violentos; como no querían entregar su vehículo, (los delincuentes) dispararon dos balazos, y ahí arrancaron".

Fue entonces que un capitán de Carabineros de franco intentó frustrar el robo, efectuando disparos contra los asaltantes, pero no lo logró, porque alcanzaron a huir en el auto de la familia y en el que ocupaban al llegar al sitio del suceso.

