Barrio República: Sujetos bajaron a niña a la fuerza de un auto para robarlo

Una familia sufrió el violento robo de su vehículo por parte de cuatro delincuentes, quienes bajaron a la fuerza del auto a su hija la noche del martes, en el Barrio Universitario de Santiago Centro.

El hecho ocurrió en Avenida República con la Alameda, cuando a la salida de una pizzería y mientras se subían al vehículo, un matrimonio y sus dos hijos pequeños fueron interceptados por los sujetos.

Según el relato de una testigo, los antisociales "toman la camioneta, los bajan y los niños no querían bajar, y ella (la pequeña) gritaba. (Uno de los asaltantes) tomó a la niña de los pies y la sacó, y el niño bajó solo. Y ahí empezó la pelea".

La mujer recuerda que las víctimas "se defendieron mucho, fueron demasiado violentos; como no querían entregar su vehículo, (los delincuentes) dispararon dos balazos, y ahí arrancaron".

Fue entonces que un capitán de Carabineros de franco intentó frustrar el robo, efectuando disparos contra los asaltantes, pero no lo logró, porque alcanzaron a huir en el auto de la familia y en el que ocupaban al llegar al sitio del suceso.