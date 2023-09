Un hombre de 65 años sufrió un violento "abordazo", la tarde-noche del miércoles, en la Calle García Moreno, en la comuna de Ñuñoa. Al ver que se le aproximaban corriendo cuatro delincuentes a rostro cubierto, les rogó: "No me hagan esto", y luego, en medio de un forcejeo, intentó pedir ayuda a gritos a sus vecinos: "¡Me están asaltando!", según el audio captado por un sistema de vigilancia. "Apreté la mano para proteger las llaves; una cosa instintiva, cuando debiera habérselas entregado altiro... Me pusieron una pistola en la cabeza y me botaron al suelo", contó luego el adulto mayor a la prensa.

