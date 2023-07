Nuevo robo en dependencias del Estado afectó a la Corporación de Asistencia Judicial

Un nuevo robo en dependencias del Estado -el tercero en una semana- quedó al descubierto este miércoles, que afectó esta vez a dos centros de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) en la Región Metropolitana.

El organismo informó que, durante esta madrugada, desconocidos sustrajeron "elementos computacionales", sin precisar cuántos, desde el Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violetos La Granja, ubicado en la comuna de San Ramón, y del Centro de Atención Jurídico Social, de La Cisterna.

"En ambos casos se han realizado las denuncias respectivas, ya que los aparatos contenían información sobre causas que ambos centros atendían. No obstante, la información contenida se encuentra respaldada íntegramente en el sistema virtual", afirmó la CAJ en un comunicado.

"Lamentamos ser víctima de delitos de esta naturaleza ya que afectan a nuestros usuarios y usuarias, que son las personas más vulnerables del país y esperamos que los autores de este robo sean llevados prontamente ante la Justicia", expresó, junto con asegurar que reforzará las medidas de seguridad.

Este robo se suma a los registrados la noche del miércoles pasado en el Ministerio de Desarrollo Social y la tarde de este lunes en la Subsecretaría del Patrimonio Cultural, que involucraron 23 -ya recuperados- y 2 computadores, respectivamente.

Declaración Pública Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana pic.twitter.com/plK1E8iFy9 — CAJ METRO OFICIAL (@cajmetrooficial) July 26, 2023

FISCALÍA AGRUPA INVESTIGACIONES

El fiscal nacional, Ángel Valencia, explicó por qué cree que no se trata de delitos como cualquier otro: "Lo que yo he dicho es que no es común que se ingrese a un Ministerio a robar computadores de la forma como ocurrió (en Desarrollo Social, mediante una llamada teléfonica en que el ministro Giorgio Jackson fue suplantado) y que, por lo tanto, hay que prestar especial atención considerando las circunstancias".

Confirmó además que "la Fiscalía Centro Norte decretó un foco investigativo: eso significa que va a investigar todos los robos de características similares porque advierten que podría haber un modus operandi común".

Para ello, la repartición ya designó a una fiscal especial.

Con todo, Valencia aclaró que la información conocida hasta ahora "no permite ni lleva necesariamente a sacar conclusiones respecto a las intencionalidades o especular por la intencionalidad".

RN PIDE INVESTIGAR "OMISIÓN DE DENUNCIA" EN BB.NN.

En paralelo, Renovación Nacional llegó hasta la Contraloría General de la República para solicitar que investigue la omisión de denuncia por parte del Ministerio de Bienes Nacionales, que el último domingo reportó que fue objeto de un intento de robo el pasado 7 de julio, con un modus operandi similar al usado contra Desarrollo Social.

El ministro de Justicia, Luis Cordero, confirmó en televisión que el hecho no fue denunciado por no haber sido considerado como un delito, catalogándolo como una "pitanza".

"Yo considero gravísimo que el ministro de Justicia señale que es una pitanza una posible estafa telefónica. Piensen en la señal que está dando el ministro de Justicia cuando dice una cosa como esa", fustigó el diputado Diego Schalper, secretario general de RN.

Por ello, "hemos venido a exigir que se instruyan sumarios a la Subsecretaria de Bienes Nacionales y a la de Servicios Sociales, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, para que todas aquellas personas que están en posición y deber de denunciar lo hagan: creemos que la falta de cumplimiento del deber de denunciar en la Subsecretaría de Bienes Sociales ha provocado que quizás se hubiese podido mejorar las condiciones de seguridad en el Ministerio de Desarrollo Social 13 días después", sostuvo.