Comunidad venezolana expresa su preocupación tras secuestro de exmilitar

La comunidad venezolana en Chile hizo saber su preocupación por el secuestro del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, advirtiendo que el crimen ha levantado temores y solicitando al Gobierno aclarar la situación lo antes posible para dar una señal de seguridad.

"Pedimos que se le dé la mayor celeridad posible a esta investigación, que sabemos que se decretó decreta por el Ministerio Público. Además de por nosotros, por la seguridad del país, por la soberanía de Chile que se esclarezca esta situación", solicitó Guarequena Gutiérrez, quien ejerció como representante en Chile de Juan Guaidó, exlíder opositor venezolano.

En esta línea, la activista opositora venezolana -radicada en Chile- afirmó que es necesario "que se aboquen todas las fuerzas, las herramientas y los antecedentes que tengan para dar dar una señal de seguridad a todos los que habitamos en Chile, sobre todo a los chilenos y a quienes necesitan protección internacional por ser disidentes del régimen de Nicolás Maduro, disidentes de la Fuerza Armada Nacional".

Asimismo, desde la comunidad venezolana también solicitaron que se facilite el trámite para obtener la calidad de refugiados políticos, asegurando que las gestiones en la actualidad son muy difíciles.

"Nosotros somos solicitantes de refugio y hace siete años que entramos a Chile. Yo entré a Chile el 11 de marzo del 2018 y hasta la fecha no tengo una respuesta del Estado chileno de que si mi caso es o no es de refugio, cuando le entregué todas las pruebas de cuando estuve preso, entregué todas las pruebas del juicio que actualmente tengo en la Fiscalía", relató Hector Uzcategui, quien trabajaba en Venezuela como asesor opositor de la Asamblea Nacional.

Según explicó, "desde que detuvieron al teniente Ojeda hace poco mi esposa no deja de llorar, mi hija no deja de llorar. Ellos vivieron la persecución en carne propia mediante lo que yo vivía", una situación que -comenta- espera no volver a revivir.

Tras darse a conocer este secuestro, otro militar desertor del Ejército venezolano -radicado en la Región del Maule- pidió resguardo debido al temor que ha levantado el hecho, protección policial que se le ha concedido por parte del Estado chileno.

MANIFESTACIÓN EN EMBAJADA DE ESPAÑA EN SANTIAGO

En paralelo, opositores venezolanos en Chile se congregaron este domingo frente a la Embajada de España en Santiago para agradecer los esfuerzos consulares españoles en favor de Rocío San Miguel, detenida hace dos semanas, y pedir al país europeo mediar en la liberación de otros cinco presuntos presos políticos venezolanos con nacionalidad española.

En declaraciones a la prensa, Gutiérrez explicó que el acto reivindicativo, que apenas reunió a una docena de personas, buscaba también visibilizar "la situación de los presos políticos en otros países como Cuba y Nicaragua".

"Más que una petición es también agradecer que intervino el canciller español con el régimen violador de Derechos Humanos de Nicolás Maduro. Y que interceda por estos presos políticos. Hay 6 presos políticos venezolanos que tienen nacionalidad española, 3 que tienen nacionalidad italiana y venezolana y 2 que tienen nacionalidad portuguesa y española", explicó.

"Hay varias mujeres. (Por eso) pedimos a ONU Mujeres, a la ONU, a las Cancillerías de los países de esos países, que intercedan por sus ciudadanos y por todos los presos políticos. No, no solamente en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua, porque esto es un sistema que está confabulado, es una triangulación, que ha mantenido y le ha dado fuerza a estas tres dictaduras que lamentablemente infectan la región", puntualizó.