Alarma causaron esta semana las versiones sobre la posible presencia en Chile de las maras, peligrosas organizaciones criminales que operan principalmente en Centroamérica, en países como El Salvador, Honduras y Guatemala. El tema será abordado la próxima semana en una sesión secreta de la Comisión Especial Investigadora sobre Criminalidad en la Macrozona Norte. Ronna Rísquez, periodista venezolana especializada en crimen organizado, señaló a Cooperativa: "No tengo tanta certeza de que puedan estar operando en Chile particularmente, que estén en Sudamérica". La investigadora no descartó la "posibilidad de que este grupo esté buscando nuevos territorios para sus negocios y haya visto -por la presencia del Tren de Aragua- que Chile es un territorio donde hay un espacio". Desde una mirada general, su arribo a nuestro país "no es imposible, pero no es tan fácil", explicó Rísquez.

