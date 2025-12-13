Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago23.4°
Humedad48%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Policial

Sujeto atacó a su vecino en Lo Barnechea: Le roció acelerante y lanzó molotov a su casa

Publicado:
| Periodista Radio: Pablo Rivera
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La víctima relató que estaba cuidando a su ahijada de nueve años cuando fue sorprendido por el individuo, con quien mantenía rencillas previas.

Pese al alto riesgo de incendio, el imputado -que tenía antecedentes- no logró dañar a los dos.

Sujeto atacó a su vecino en Lo Barnechea: Le roció acelerante y lanzó molotov a su casa
 ATON (referencial)

El individuo fue detenido por Carabineros y puesto a disposición de la Fiscalía por el delito de homicidio frustrado, con cargos por el uso de elementos incendiarios y la puesta en riesgo de menores de edad y terceras personas.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un sujeto se dirigió a la casa de su vecino en Lo Barnechea y lo atacó arrojándole líquido acelerante y lanzando bombas molotov contra el inmueble, en cuyo interior se encontraba una niña de nueve años. 

Los hechos ocurrieron en la calle Emaús, donde, según el relato de la víctima, se encontraba al cuidado de su ahijada hasta que fue sorprendido por el agresor, con quien mantenía rencillas previas. 

Posteriormente, el sujeto, de iniciales A.V.D.S y con antecedentes, "lo increpa sin provocación alguna, y, en primera instancia, le arroja líquido acelerante en el cuerpo", dijo el mayor Marcelo Ruiz, de la Comisaría N°53 de Carabineros de Lo Barnechea.

"La víctima, para detener el ataque, extrae una pistola de aire comprimido al interior del inmueble; y el agresor, no conforme con lo hecho, empieza a lanzar objetos incendiarios consistentes en bombas mólotov", añadió el uniformado.

Pese al alto riesgo de incendio, el imputado no logró dañar al afectado ni a la menor de edad. Posteriormente, fue detenido por Carabineros, que inició un patrullaje tras recibir los antecedentes de lo ocurrido. 

El individuo fue puesto a disposición de la Fiscalía por el delito de homicidio frustrado, con cargos por el uso de elementos incendiarios y la puesta en riesgo de menores de edad y terceras personas.

Las diligencias del caso quedaron en manos de Labocar de Carabineros.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada