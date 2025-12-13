Sujeto atacó a su vecino en Lo Barnechea: Le roció acelerante y lanzó molotov a su casa

Un sujeto se dirigió a la casa de su vecino en Lo Barnechea y lo atacó arrojándole líquido acelerante y lanzando bombas molotov contra el inmueble, en cuyo interior se encontraba una niña de nueve años.

Los hechos ocurrieron en la calle Emaús, donde, según el relato de la víctima, se encontraba al cuidado de su ahijada hasta que fue sorprendido por el agresor, con quien mantenía rencillas previas.

Posteriormente, el sujeto, de iniciales A.V.D.S y con antecedentes, "lo increpa sin provocación alguna, y, en primera instancia, le arroja líquido acelerante en el cuerpo", dijo el mayor Marcelo Ruiz, de la Comisaría N°53 de Carabineros de Lo Barnechea.

"La víctima, para detener el ataque, extrae una pistola de aire comprimido al interior del inmueble; y el agresor, no conforme con lo hecho, empieza a lanzar objetos incendiarios consistentes en bombas mólotov", añadió el uniformado.

Pese al alto riesgo de incendio, el imputado no logró dañar al afectado ni a la menor de edad. Posteriormente, fue detenido por Carabineros, que inició un patrullaje tras recibir los antecedentes de lo ocurrido.

El individuo fue puesto a disposición de la Fiscalía por el delito de homicidio frustrado, con cargos por el uso de elementos incendiarios y la puesta en riesgo de menores de edad y terceras personas.

Las diligencias del caso quedaron en manos de Labocar de Carabineros.