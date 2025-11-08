Vehículo recibió al menos 29 disparos durante la madrugada en La Pintana

Una intensa balacera conmocionó durante la madrugada de este sábado a los vecinos de la calle Mario Carreño, en la capitalina comuna de La Pintana. Según la información policial, un vehículo estacionado al interior de un block de departamentos fue blanco de un intenso ataque. Desconocidos -que se trasladaban en otro auto- percutaron al menos 29 impactos de bala.

Además de los múltiples proyectiles incrustados en el vehículo, las autoridades encontraron al menos 25 vainas calibre 9 milímetros en el sitio del suceso, evidencia de la ferocidad del ataque.

Los residentes del sector relataron con preocupación la violenta secuencia, que no ha dejado detenidos por el momento: "Uno ya no puede ni siquiera salir a la calle con los niños", alertó una vecina.