En El Primer Café, el economista Claudio Agostini, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y exvicepresidente de la Empresa Nacional de Minería (Enami), calificó de "preocupante" la falta de consensos entre las fuerzas políticas para sacar adelante reformas como la tributaria y la previsional.

"En general, el sistema político no ha estado a la altura. Hay una incapacidad de ponerse de acuerdo enorme. Hay varios proyectos que están en el Congreso y que no avanzan. No hay acuerdo, no hay voluntad de llegar a acuerdos. Seguimos, además, de repente, disparando para el lado equivocado, independiente de lo que uno piense", criticó.

