"Mi percepción es que la oposición no está disponible para mayores acuerdos", observó en El Primer Café el economista y expresidente del PS Gonzalo Martner, refiriéndose a la discusión de las reformas más importantes del Ejecutivo. A su juicio, "la derecha lo quiere todo para sus intereses y no está dispuesta a pactar", de manera que si aquello no se logra, "tampoco se puede gobernar para la derecha si no se es un gobierno de derecha".

