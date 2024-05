Caso bencina: Diputado Urruticoechea devolvió siete millones a la Cámara

El diputado Cristóbal Urruticoechea devolvió a la Cámara Baja más de siete millones de pesos correspondientes a platas públicas que fueron utilizadas por su expareja, Tamara Küpfer, para la carga de combustible.

Según informó Ciper, el parlamentario entregó a la Secretaría de la Cámara, el viernes 3 de mayo, un cheque por 7 millones 47 mil 51 pesos, que cubre los gastos efectuados a lo largo de cinco años, en estaciones de servicio Copec, por Tamara Küpfer.

"El monto restituido (...) corresponde a cargas realizadas por su expareja sólo en las estaciones de Copec en las que quedó consignado su RUT. Sin embargo, de acuerdo con los datos que maneja la Cámara, también hay un gasto de $651.747 en estaciones Petrobras correspondiente al mismo auto que ella usó en ese tiempo, pero en el sistema no quedó registrado el RUT. En esos casos no ha habido, hasta ahora, devolución por parte del diputado", y tampoco se conoce el detalle de las cargas de combustible en Shell, la tercera compañía con que el Congreso tiene convenio en este ámbito, explica el medio de investigación periodística.

En declaraciones a Ciper, el parlamentario -que a propósito de este escándalo renunció al Partido Republicano- dijo haber desconocido estas transacciones, versión que contrasta con la de Küpfer: ella afirma que el parlamentario le facilitó sus tarjetas desde 2018, año en que asumió su primer periodo, y que cargaba bencina en un auto a nombre de él, pero lo usaba para fines personales.

Urruticoechea dijo ahora a Ciper que no estaba enterado del uso indebido de su tarjeta de combustible, versión que contrasta con la de Tamara Küpfer. (Foto: Instagram)

"Por su medio de comunicación me enteré de transacciones de bencina en mi ausencia, de las que no participé y no tuve conocimiento. Hoy estoy pasando por un hecho doloroso de separación, por lo que no tengo posibilidad alguna de discusión con quien realizó dichas transacciones", afirmó Urruticoechea.

"Como las transacciones están cargadas a mis asignaciones, consideré ético y moral devolver hasta el último peso, y eso fue lo que hice, sin presión alguna, el 3 de este mes", añadió.

El Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, encargado de normar el uso de los recursos que dispone el Estado para cada congresista -unos 25 millones de pesos mensuales-, tiene prohibido que familiares hagan uso de estos fondos.