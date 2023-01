Durante una actividad realizada este jueves en la sede del Congreso Nacional en Santiago, la expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010, 2014-2018) advirtió que, pese a que una nueva Constitución debe elaborarse con la intención de ser una "casa común" para los ciudadanos, el texto fundamental inevitablemente generará diferencias. "Yo comparto que una Constitución nueva tiene que ser la casa común; sin embargo, no estoy segura de que pueda ser la casa común de todos, porque no todos queremos lo mismo sobre el modelo de sociedad, el modelo económico", dijo la dos veces jefa de Estado y militante socialista en la clausura de la "Mesa de Estrategia y Prospectiva para Chile", organizada por la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado. "Creo que hay que hacer el mayor esfuerzo por tener la mayor casa común posible, pero no nos pasemos películas, porque hay diferencias", enfatizó Bachelet, subrayando que tales desacuerdos son válidos, "porque estamos en una democracia".

