"Quienes queríamos una alternativa que profundizara de manera mucho más radical la democracia perdimos por 62%, y no se puede dejar de considerar aquello (...) Yo prefiero un acuerdo imperfecto que no tener acuerdo, porque Chile necesita una nueva Constitución y un nuevo pacto social", dijo el Presidente Gabriel Boric esta jornada, en defensa de la solución constitucional firmada hace una semana, que ha sido objeto de críticas oficialistas y de anuncios de intento de modificación. La exconvencional comunista Bárbara Sepúlveda señaló en El Primer Café que en las palabras del Mandatario "existe una visión que es tremendamente pragmática", como también la idea de que "tenemos que seguir adelante y continuar con el proceso constituyente, que es tremendamente relevante para el país". La jurista aseguró que es normal que el pacto provoque disconformidad en quienes no se sienten totalmente representados por él, pero añadió que el mensaje de Boric es importante "más allá de lo que se refiere a las fuerzas políticas del Apruebo; también es para la ciudadanía".

