Consejo Constitucional: Ricardo Lagos expresó preocupación por enmiendas "identitarias"

Invitado a la Comisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado del Consejo Constitucional, el expresidente Ricardo Lagos (2000-2006) expuso este jueves sus impresiones sobre las enmiendas presentadas al anteproyecto de la Comisión Experta, sobre el desarrollo del proceso de redacción de la nueva Carta Fundamental y la situación actual de Chile.

"Estamos viviendo tiempos políticos muy duros, donde prima la defensa de los intereses en el corto plazo. A ratos se nos olvida la mirada de largo plazo. Y descalificaciones mutuas, demasiadas. Tenemos que detener esta tendencia y mejorar la calidad de nuestra convivencia política y cívica. Debemos cuidar nuestra democracia. No vamos por el camino correcto", afirmó el militante del PPD, de 85 años.

El exmandatario profundizó que "hay una forma de hacer política que consiste en adquirir popularidad diciéndole a la gente lo que quiere escuchar. Esa es la política con minúscula. Los verdaderos líderes políticos escuchan mucho a la ciudadanía, pero también la respetan lo suficiente como para explicarles por qué sus representantes adoptan decisiones que pueden ser impopulares, en la convicción de que son las correctas para el país".

En tal sentido, Lagos expresó preocupación por la dirección en las que se mueven las enmiendas más conservadoras, aludiendo a indicaciones del Partido Republicano y algunas de Chile Vamos.

"Chile es un país diverso en el que conviven personas de distintos pensamientos políticos, religiosos y no religiosos, conservadores y progresistas, mujeres y hombres. (...) La diversidad no es una amenaza; nos enriquece a todos. Es por eso que la Constitución debe ser un marco que permita que esta diversidad se exprese. Estoy preocupado porque las enmiendas que se están presentando en el sistema político atentan contra la expresión de esta diversidad", advirtió.

En concreto, confesó estar preocupado, por ejemplo, por la eventual reducción del número de parlamentarios y de la magnitud de los distritos, un eventual retroceso en los avances de la Comisión Experta para impulsar la participación política de las mujeres o la reposición del control preventivo sustantivo del Tribunal Constitucional (TC), que había sido eliminado en el anteproyecto.

"Bajar el número de parlamentarios y la magnitud de distritos pone en riesgo la representatividad de las diversas fuerzas políticas. Pido responsabilidad: este tema es extraordinariamente delicado y no podemos manipular el sistema electoral solo porque es popular bajar el número de parlamentarios", abogó Lagos.

Asimismo, cuestionó la propuesta de los republicanos que busca reemplazar por arresto domiciliario la forma de cumplir la condena de aquellos presos mayores de 75 años, pues —exhortó— "no podemos permitirnos dar señales de impunidad para los violadores de los derechos humanos que cumplen penas".

ENMIENDAS "IDENTITARIAS"

También manifestó estar preocupado por las enmiendas que se podían calificar como "identitarias", ya que determinadas indicaciones podrían llegar a transformar en inconstitucional la ley de aborto en tres causales.

"Me preocupan las enmiendas identitarias. Lo que no puede presentarse es que una determinada identidad se imponga entre ellos que no la comparten. Lo que no corresponde es transformarla en un valor en sí mismo, en un deber constitucional", agregó.

Lagos señaló que "sabemos que en el Consejo los representantes de la derecha no solo tienen los tres quintos necesarios para modificar el anteproyecto, sino que también tienen los dos tercios para rechazar las sugerencias que puedan provenir de la Comisión Experta".

"Si quisiera la derecha —continuó— puede imponer íntegramente sus puntos de vista. Eso ustedes lo saben mejor que yo. La pregunta es si esta será una Constitución aprobada por un sector que podría perdurar, asegurar la legitimidad en el tiempo y darle la estabilidad al país que necesita".

COMISIÓN EXPERTA "MOSTRÓ QUE ES POSIBLE TRABAJAR PENSANDO EN EL BIEN DEL PAÍS"

Además, Lagos resaltó la labor de la Comisión Experta, la que -a su juicio- "mostró que es posible trabajar pensando en el bien del país y con una mirada de futuro. El hecho de haber podido acordar un texto constitucional transversal entre los distintos expertos, designados por todas las fuerzas políticas -desde el Partido Republicano hasta el Partido Comunista-, es un hito en la historia constitucional de Chile, y un buen logro para los tiempos que corren".

El expresidente agregó que "lo importante sería ratificar los acuerdos al inicio de este proceso. Ahora vemos que, respecto de ciertos temas, por la vía de la revisión, hay planteamientos distintos".