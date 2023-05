"La tendencia era previsible, pero no en la magnitud en la que fue", dijo el exvicepresidente de la antigua Convención Constitucional, el independiente Gaspar Domínguez, tras el triunfo del ultraderechista Partido Republicano en la elección del nuevo Consejo Constitucional. En la misma línea del Presidente Gabriel Boric, el médico y exrostro de Independientes No Neutrales instó a la formación liderada por José Antonio Kast a "no cometer los errores" del fallido primer proceso de creación de la nueva Carta Magna, dominado por la izquierda y que fracasó el pasado septiembre tras el rechazo en el plebiscito de salida. "Uno de los errores que evidentemente existió fue que la centroizquierda, los sectores progresistas, no tuvimos la suficiente fuerza para contener a los sectores que estaban más a la izquierda. Viendo cómo quedó la distribución en este segundo órgano constitucional, un rol similar va a jugar Chile Seguro o Chile Vamos (el pacto de la derecha tradicional, conformado por UDI, RN y Evópoli), dado que las distintas derechas tienen, por sí solas, la capacidad de escribir la propuesta", planteó Domínguez. En tal sentido, relevó también la importancia del trabajo de la Comisión Experta y el Comité Técnico de Admisibilidad, que "van a generar cierto grado de contención del órgano democrático, que está hegemonizado por las distintas derechas".

