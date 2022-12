El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Mirosevic (Partido Liberal), conversó con Lo Que Queda del Día sobre el ingreso al Senado de la reforma que habilita el nuevo proceso constituyente, tras el pacto logrado por gran parte de las fuerzas políticas el 12 de diciembre. "Si alguien quiere hacerle una mejora, me parece muy bien, pero tendrá que lograr, entonces, el acuerdo de todo el resto que firmó junto a ellos para que eso finalmente suceda, porque lo que no me parece es que un sector en particular dijera 'yo quiero hacerle cambios unilateralmente al acuerdo'", advirtió.

