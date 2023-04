El pleno de la Comisión de Expertos del nuevo proceso constituyente aprobó el martes, por unanimidad, sumar en la propuesta de nueva Carta Fundamental una norma que establece que un partido político no podrá acceder a un escaño en la Cámara de Diputados si no alcanza un 5 por ciento de la votación total en la elección respectiva. La medida apunta a fortalecer a las colectividades y a poner fin a la actual fragmentación, que es reconocida transversalmente como uno de los principales problemas del sistema político en Chile. En El Primer Café, el exministro y exconvencional Cristián Monckeberg (RN) advirtió que aunque la propuesta busca "dar ciertos grados de gobernabilidad" al país, en este asunto "no puedes cerrar la puerta (del Congreso) por todos lados: dejar la regla del 5 por ciento e impedir las coaliciones para enfrentar una elección parlamentaria... (Eso) puede ser complicado". A su juicio, "hay que buscar maneras para que fuerzas un poco más pequeñas puedan tener algún grado de representación", y al mismo tiempo, buscar una solución para que no continúe "lo que tenemos hoy día" en el Poder Legislativo: una alta dispersión, con más de 20 fuerzas políticas, que dificulta y virtualmente impide grandes consensos para responder a las necesidades ciudadanas. "Esto se padece cuando uno está en el Gobierno (...) Ya es complejo ordenar a los propios, imagínese llegar a acuerdos con la oposición", apuntó Monckeberg.

