De cara al plebiscito constitucional del domingo, el exsubsecretario de Hacienda Alejandro Micco (DC) opinó en El Primer Café que "es mejor para el país mantener la situación" actual que aprobar el nuevo texto, que "no aporta mucho, tiene un sesgo hacia la derecha y que no va a cerrar la conversación, porque si llega a ganar, va a ser por un margen muy pequeño y vamos a estar mucho tiempo hablando de las medidas de implementación". El académico de la Universidad de Chile admitió que cualquier nueva Carta habría requerido materializarse a través del Congreso, pero dicho esfuerzo tendría sentido si ésta tuviera "un apoyo muy mayoritario", lo que no ocurre en este caso. Finalmente, Micco argumentó que "si uno decide apoyar posturas que son más extremistas, se hace mucho más difícil después tener una conversación para llegar a acuerdos". En consecuencia, "buena parte de mi decisión final y, por qué creo que mi voto estará En Contra, es porque no quiero premiar a las posturas extremas", sentenció.

LEER ARTICULO COMPLETO