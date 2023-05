Como "una frase desafortunada que no representa lo que él mismo ha sostenido permanentemente" calificó este lunes el diputado Cristián Araya (Partido Republicano) los dichos del consejero constitucional Luis Silva, electo con el mayor número de votos, que el fin de semana manifestó en entrevista con el Diario Financiero: "¿Por qué cresta, siendo mayoría, tenemos que llegar a acuerdos con la minoría? Que ellos se lo ganen, aquí es problema de ellos, no de nosotros". "Lo peor de la política fue el proceso anterior. No hay nada que nos motive alejarnos más de la soberbia y el desmadre", aseguró el parlamentario en El Primer Café. Tras la controversia, Silva matizó sus declaraciones y rectificó, vía Twitter, que "estamos dispuestos a conversar siempre y haremos todos los esfuerzos".

