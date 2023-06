En El Primer Café, el diputado Cristián Araya (Partido Republicano) afirmó que al interior de su colectividad hay consenso en cuanto a que si el Consejo Constitucional -de mayoría opositora- "no logra que el texto (de la Comisión Experta) sea mejor, no tendremos ningún inconveniente con rechazar". El parlamentario aseguró que "no estamos enamorados ni nos adherimos a un texto por su origen, sino que por su contenido". En esa línea, mencionó la validación de la paridad, la falta de un capítulo general en seguridad y las "trabas" para disminuir la cantidad de partidos como retrocesos del anteproyecto.

LEER ARTICULO COMPLETO