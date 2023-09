Esta semana el pleno del Consejo Constitucional aprobó el derecho a elegir en materia de salud y, en esta línea, el exministro Nicolás Eyzaguirre (PPD) fustigó en El Primer Café que "cuando miras la letra chica, es que tu le están dando todo el poder a los multiseguros de salud y en Europa hay una crítica brutal a los modelos de multiseguros privados de salud, porque se basan no en la libre elección, sino en el libre descreme". En concreto, criticó que "aquí no hay libre elección, aquí lo que hay es libre segregación" y aseguró que esto es "un eslogan para vender la pomada, no es verdad, los modelos de multiseguros privados de salud lo que genera es discriminación".

