Finalizado el trabajo de la subcomisiones y la votación de enmiendas a las normas del anteproyecto constitucional, el exministro Nicolás Eyzaguirre (PPD) hizo en El Primer Café un balance positivo sobre los acuerdos alcanzados por la Comisión Experta. "Me encanta que hayan llegado a un chasis -que lo tendrá que ver ahora el Consejo- que no entre en los detalles, sino que da el Estado Social de Derechos y da las libertades individuales, porque el quid del asunto va a ser cómo combinar ambas cosas" y "no puedes, en la Constitución, estar constitucionalizando una ideología", comentó. Respecto al sistema político, destacó la norma que establece un umbral de 5% de votación para que los partidos puedan tener representación (escaños) en el Congreso, señalando que "no hay ninguna razón para que, en virtud de la necesaria variedad ideológica que tiene que tener la oferta política, tú llegues a una hiperfragmentación como la que tenemos ahora".

