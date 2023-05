En El Primer Café, el exconvencional Cristián Monckeberg (RN) comulgó con los pronósticos de su sector y consideró "evidente que habrá más presencia de la oposición que del oficialismo" en el Consejo Constitucional, cuyos 50 integrantes serán elegidos en las urnas este domingo. No obstante, dijo esperar que "ojalá las fuerzas queden relativamente equilibradas, para llegar a buen puerto y que (el órgano) no se transforme en una versión 2.0 de la Convención anterior, donde se impuso una sola visión". La representación no mayoritaria será indispensable para "forzar acuerdos", remarcó.

