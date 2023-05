El diputado PPD Raúl Soto afirmó en El Primer Café que la mayoría que ejercerá el Partido Republicano en el Consejo Constitucional será su "prueba de gobernabilidad", pues el contundente resultado de la elección del 7 de mayo "adelantó" el escenario que podría darse, a futuro, con una eventual presidencia de José Antonio Kast. El exlíder de la Cámara Baja advirtió que los próximos seis meses serán claves para la colectividad de ultraderecha, y parafraseando a la timonel oficialista Natalia Piergentili indicó que el país y "los 'monos peludos' de Republicanos van a estar muy atentos a si (los consejeros) son capaces de asumir o no la responsabilidad que les corresponde, y si no sacan adelante la tarea, no me cabe ninguna duda de que su propio electorado les va a pasar la cuenta".

