El director del Trabajo, Pablo Zenteno, explicó para El Diario de Cooperativa las acciones que deben tomar los trabajadores si es que su empleadores no les han dado el tiempo para asistir a sus locales de votación, los que tienen un mínimo de 2 horas para ausentarse de sus funciones, y quienes al no recibir la autorización deben denunciar mediante la página web de la Dirección del Trabajo para que la empresa sea fiscalizada. Asimismo, apuntó que durante el día se registraron 17 suspensiones a empleadores que no debieron abrir, principalmente en Stripcenter.

