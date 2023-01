Ricardo Lagos y su preocupación por el proceso constituyente: "Los expertos deben estar a la altura"

El expresidente Ricardo Lagos mostró su preocupación por el nuevo proceso constituyente, advirtiendo que aunque se destaca el acuerdo político logrado para avanzar, la elección de los expertos es fundamental para no tener nuevamente un rechazo: "Tienen que estar a la altura", aseguró en una entrevista publicada este domingo.

"El esfuerzo ha sido encomiable. El Congreso delegó el poder en una Asamblea que tendrá 50 miembros y lo hizo con algunas condiciones. Habrá una comisión de 24 expertos que van a colaborar con un borrador. Pero aquí es muy importante que los expertos sean personalidades realmente reconocidas. El mismo criterio corre para el comité de admisibilidad", señaló el exmandatario a La Tercera.

Lagos, al ser consultado sobre los reparos con el rol de los expertos y un posible proceso que -según algunos sectores- será demasiado pauteado, afirmó que "es consecuencia de que se hizo una Constitución que contenía temas que no debían estar, que eran asuntos de políticas públicas. Una Constitución es la ley de leyes".

"Por eso la importancia de elegir bien a estos 24 expertos y los 14 miembros del comité de admisibilidad. Deben estar a la altura de las exigencias académicas, intelectuales y de conocimiento que el proceso requiere", puntualizó.

Además, el expresidente aseguró que para que exista legitimidad ciudadana, los expertos "deben ser reflejo de la diversidad de la sociedad chilena. Además, aquí debe estar presente la bendita igualdad entre hombres y mujeres".

"El consejo de expertos debe ser paritario. ¿Ha visto que en el debate informal sólo se habla de varones? Bueno, el rol de las mujeres va a ser fundamental. Y los partidos deben entender la enorme responsabilidad que tienen", detalló la otrora autoridad al medio antes citado, dando cuenta también que "si los expertos no están a la altura, estaremos en problemas. Eso es lo que me tiene más preocupado hoy".

Finalmente, hizo un llamado a todos los partidos para que "pongan el interés de Chile por delante eligiendo a verdaderos expertos para darle legitimidad a este proceso".

BORIC ES "UN HOMBRE QUE APRENDE RÁPIDO"

Por otra parte, Lagos analizó la situación actual del Gobierno y el alto porcentaje de desaprobación que registra en las encuestas, señalando que el Presidente Gabriel Boric ha ido "sacando lecciones" de las desprolijidades y problemas de los últimos meses.

"Tenemos un Presidente que después de lo que ha pasado, él mismo reconoció las desprolijidades que había habido por parte de sus asesores. Tomó medidas duras. En consecuencia, creo que ha sacado las lecciones del caso. Mi sensación es que es un hombre que aprende muy rápido", dijo a La Tercera.

En esta línea, aseguró que "es malo gobernar pensando en las encuestas. Se gobierna desde la convicción más íntima que uno puede tener. El problema es que esas convicciones tenemos que pasarlas por el tamiz de la realidad. De cuál es la posibilidad de llevar adelante esas ideas brillantes que tengo. Y esa no es una experiencia acomodaticia. Es realismo político".

"Sin duda que es difícil gobernar en el momento en que él asume. No lo puedo comparar con cuando asumí yo. No solamente tenía un cierto liderazgo político. Asumí después de haber sido ministro de Educación y de Obras Públicas. Entonces, claro, cuando llegué a la Presidencia sentí que solo me estaba cambiando de escritorio. No había novedades para mí en La Moneda y ya había aprendido de los dos presidentes anteriores", puntualizó el exmandatario.

"Ellos están teniendo un proceso de aprendizaje de lo que es estar en el gobierno y de lo que es gobernar. Probablemente, todos están aprendiendo dónde están los teléfonos. Es un proceso de adaptación en que, además, estamos en medio de un cambio epocal", cerró.