Senado aprobó en general la reforma que habilita el proceso constituyente

La Sala del Senado aprobó en general la reforma constitucional que habilita el nuevo proceso constituyente, fijando así su votación en particular para mañana miércoles, que eventualmente derivará en su despacho a la Cámara de Diputados.

La propuesta avanzó con 42 votos a favor, siete en contra y una abstención, correspondiente a la senadora independiente Fabiola Campillai. Quienes la rechazaron fueron Carmen Gloria Aravena, Juan Castro, Alejandro Kusanovic y Kenneth Pugh -todos miembros del comité RN-, así como Karim Bianchi (Ind), José Durana (UDI) y Rojo Edwards (PRep).

Los firmantes del acuerdo que gestó la iniciativa esperan que su tramitación sea especialmente expedita porque, según lo acordado, en enero se implementará la nueva hoja de ruta, y por lo mismo, el Gobierno ordenó que se tramite con "discusión inmediata".

"Pocas veces se ve en un proyecto de esta naturaleza un apoyo tan transversal y categórico. El 84% de los senadores y senadores en ejercicio han votado a favor", celebró el presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS).

🗳️Con 42 votos a favor, 7 en contra y una abstención, el Senado aprobó en general el proyecto que habilita el nuevo proceso constituyente. Mañana se vota en particular y se despacha a la Cámara. @Cooperativa pic.twitter.com/gNwxB8mkor — Camila López González (@g_pelusa) January 3, 2023

En el trámite previo, la Comisión de Constitución aprobó adelantar el itinerario por la nueva Carta Fundamental, el que considera la instalación de sus tres órganos: Consejo Constitucional, Comisión Experta y Comité Técnico de Admisibilidad; además del plebiscito de salida el 17 de diciembre.

Para lograr readecuar el cronograma se debió acortar los plazos para que el Servel prepare la elección de los consejeros constitucionales en mayo, por lo que se modificaron aspectos contenidos en la Ley 18.556.

Al igual que en la comisión, los senadores deberán ratificar en la próxima jornada aspectos clave de la propuesta, tales como escaños indígenas, la fórmula para ajustar la paridad del Consejo Constitucional o el rol del Comité de Expertos que acompañará el proceso.

En comisión fueron presentadas 189 indicaciones, siendo aprobadas principalmente las ingresadas en el contexto del acuerdo constitucional, mientras que el resto fueron rechazadas, retiradas, subsumidas, o bien, se visaron con enmiendas.

Elizalde puntualizó que "las indicaciones que van en contra del acuerdo no van a contar con apoyo mayoritario, toda vez que la palabra empeñada en política, como en la vida, es sagrada, y por tanto lo que corresponde es que todos los actores que se comprometieron con este acuerdo lo apoyen: así se expresó en la votación de hoy, indicaciones que alteren el fondo del acuerdo no van a tener respaldo suficiente".

Por su parte, Bianchi aclaró que su voto en contra hoy no fue respecto a tener una nueva Constitución, sino al mecanismo propuesto. Habló, asimismo, recordando las palabras que formuló la semana pasada Elizalde contra los detractores del acuerdo y críticos de la tramitación: "A mí se me trató de Neymar, cosa que es un honor porque juego harto peor que él. (Pero) aquí no hay falta fabricada, sino que, siento yo, partidos arreglados".

"Yo prefiero una falta que un autogol para el país. He escuchado vociferantemente 'honrar la palabra': ¿la palabra con quiénes, con los partidos que representan el 2% de Chile? Porque no encuentro diferencias de muchos discursos de un lado u otro, pareciera que derecha e izquierda unidas jamás serán vencidas", fustigó el senador independiente.

En tanto, el debate en la Sala estuvo marcado por acusaciones de que el Partido Republicano buscaba dilatar la tramitación, después de que el senador Edwards fustigara el supuesto ingreso tardío del texto del proyecto, además de advertir la necesidad de agregar nuevas indicaciones, lo que fue rechazado.