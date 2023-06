El país espera hoy una #CuentaPresidencial realista, no autocomplaciente, después de dos derrotas contundentes. Que se haga cargo de los problemas severos que afectan a los chilenos, con anuncios para las prioridades y no gustitos ideológicos #MenosPoesíaMásGestión

10:56 - | Diputado José Carlos Meza (Republicano): La seguridad va a estar, no me imagino un presidente tan desconectado; la crisis económica se tiene que tratar, pero si creo que a diferencia de la cuenta anterior, no habrá tantas promesas, las que no se cumplieron