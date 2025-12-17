El rearme de la centroizquierda: PPD apunta a "revivir" a la Concertación y FA llama a la unidad

Tras la derrota en la elección presidencial, los partidos de la centroizquierda buscan rearticularse en medio de procesos de reflexión de cara al futuro como oposición.

En la interna del PPD circula un documento no oficial con insumos para el consejo general del próximo mes, en el que apuntan a restablecer el bloque concertacionista, dejando fuera al Partido Comunista y al Frente Amplio.

Uno de los firmantes del texto es el exministro Francisco Vidal, quien plantea que "no comparto la tesis de la ruptura de la centroizquierda con la izquierda, el camino propio es un suicidio. Lo que tenemos que hacer es que el PPD, una vez más, invite a compartir a las fuerzas de la centroizquierda que quedaron más disminuidas en esta elección, como los liberales y los radicales, pero también a la Democracia Cristiana, que le fue razonablemente bien, y también a los socialista".

"El PPD, dado que le fue mejor de lo que se esperaba, sea el anfitrión de una casa común. El anfitrión, no el dueño de la casa común", sostuvo.

Desde el Frente Amplio, el diputado Diego Ibáñez comentó que "tenemos una reflexión muy clara, la oposición no puede volver a construirse desde la fragmentación, desde la división o desde la exclusión. Nosotros ya recorrimos ese camino y sabemos a dónde nos conduce, por eso el Frente Amplio se unificó y apuesta a tener una alianza con todos los partidos del progresismo".

"Yo creo que plantear algo que es excluyente o dejar afuera a parte del progresismo ya es una nueva derrota, no fortalece a la centroizquierda, sino que solo la debilita. Hoy necesitamos apostar a la unidad, tal cual nos ha enseñado el Presidente Boric", añadió.

Algunos de los nombres que se apuntan como claves en las negociaciones entre partidos a partir de marzo, además de la excandidata Jeannette Jara (PC), son los senadores Karol Cariola (PC), Paulina Vodanovic (PS) y Diego Ibáñez (FA); y los diputados Daniel Manouchehri (PS), Gonzalo Winter (FA) y Marcos Barraza (PC).