Ad portas del balotaje, timonel PPD acusó falta de "cultura de coalición" en el Gobierno

A solo dos días del balotaje presidencial, el oficialismo comienza a perfilar su futuro post-electoral, con la gran interrogante sobre si la unidad del progresismo se mantendrá en caso de quedar en la oposición a partir del 11 de marzo de 2026.

Esta incertidumbre ha desatado las primeras disputas internas, con críticas dirigidas directamente al Ejecutivo por la gestión de la coalición.

El presidente del Partido Por la Democracia (PPD), el senador Jaime Quintana, fue uno de los que alzó la voz, manifestando una crítica al Gobierno de Gabriel Boric por su rol en la articulación de la alianza.

"Creo que al Gobierno le faltó encaminar un proceso de coalición, que era un objetivo político de este Gobierno, hay que decirlo. Sin embargo, probablemente primó de parte algunos sectores una falta de de cultura de coalición", cuestionó el timonel.

La respuesta no se hizo esperar, llegando directamente desde el Palacio de La Moneda a través del ministro del Interior, Álvaro Elizalde (Partido Socialista), quien defendió la labor del Ejecutivo y trasladó la responsabilidad de la unidad a los líderes partidarios.

"En primer lugar, si hay un rol relevante en la unidad del progresismo es el que tienen los presidentes de partido. En segundo lugar, el Gobierno ha contribuido a la unidad del progresismo, y esa es la razón por la cual esta elección se ha enfrentado con la coalición más amplia", señaló el jefe de gabinete.

Elizalde llamó a "perseverar en el esfuerzo de unidad, porque eso es lo que hace posible en democracia impulsar cambios como los que Chile necesita".

"Moneda chica"

Mientras se intensifican estas disputas internas sobre la unidad, el comando de la candidata oficialista, Jeannette Jara, se enfoca en la logística de una eventual victoria. El equipo de campaña está activamente buscando un lugar donde instalar la llamada "Moneda chica" o cuartel de transición, en caso de resultar triunfadores en la votación del domingo.

Fuentes del comando indicaron que, si bien la ubicación no está definida, el criterio principal es que el recinto se emplace cerca o dentro del Barrio Cívico, en el centro de Santiago.

Esta búsqueda se produce en paralelo a los movimientos de la oposición, ya que una publicación de Ex-Ante señaló que el abanderado de la oposición, José Antonio Kast, ya tendría esbozado su centro de transición entre Apoquindo y Los Militares, en la comuna de Las Condes.