"La emoción del momento": Kast respondió a las críticas a su discurso

"No fue el triunfo mío, no fue el triunfo nuestro de un partido, fue el triunfo de Chile", afirmó este lunes José Antonio Kast, recién electo presidente de Chile, en sus primeras reflexiones tras el triunfo electoral de anoche.

Desde Buin, donde compartió un desayuno con el alcalde Miguel Araya y vecinos, el futuro mandatario afirmó que "asimilamos la alegría de las personas que se expresó en todo Chile", en un triunfo ante Jeannette Jara (oficialismo y DC) que -reiteró- va más allá de un partido o una figura individual.

En cuanto a los cuestionamientos que recibió desde algunos sectores por su discurso, indicó que tal vez no expresó bien la alegría del resultado debido a "la emoción del momento, con todas las dificultades de saber que hay todo el país está mirando".

Su objetivo "era decir podemos reconstruir, podemos recuperar nuestra patria si todos nos ponemos a hacer las cosas que nos corresponden. Nadie le exige nada especial a nadie, solo que haga lo que corresponde", precisó Kast.

Al explicar la elección de su primer desayuno postelectoral en Buin, resaltó la importancia de la cercanía con la ciudadanía y el reconocimiento a la diversidad de la ciudadanía, señalando que los asistentes "representan al pueblo chileno en distintas áreas".

Posterior a su compromiso en esa comuna, la agenda de Kast lo lleva directamente al corazón político de Chile: el Palacio de La Moneda. Se espera que llegue entre las 11:00 y las 11:30 horas para una reunión con el actual Presidente Gabriel Boric y parte de su gabinete.