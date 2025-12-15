Boric y Kast se reunieron en La Moneda en el inicio de la transición presidencial
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El mandatario electo llegó a la Casa de Gobierno junto a su esposa, María Pía Adriazola, saludando a los asistentes en la Plaza de la Constitución y a los guardias antes de su histórico encuentro con el presidente saliente.
La jornada incluyó una foto oficial, una conversación privada entre ambos, y luego una reunión ampliada en el Salón Azul con los ministros clave del actual gobierno y el equipo asesor del presidente electo.
La comitiva de José Antonio Kast incluyó a figuras clave de su comando como María Jesús Wulf, y Jorge Quiroz, quienes también participaron en las reuniones de coordinación.
La puntualidad del presidente electo fue precisa: la actividad estaba fijada para las 11:30 y su auto se estacionó frente a La Moneda a las 11:29. Y tras bajarse, saludó junto a su esposa, María Pía Adriasola, a personas que se habían reunido en la plaza de la Constitución.
En la casa de Gobierno, Kast fue recibido por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Y se tomó el tiempo de saludar a los guardias del Palacio.
Kast arribó a La Moneda acompañado de su esposa, María Pía Adriazola, para el trascendental encuentro, saludando a los ciudadanos congregados en la Plaza de la Constitución. (FOTO: ATON)
El Presidente electo llegó al palacio de Gobierno acompañado por María Jesús Wulf (encargada de temas de infancia), Jorge Quiroz (parte del equipo económico), Arturo Squella (timonel de Republicanos y senador electo) y Claudio Alvarado (exministro proveniente de Chile Vamos).
Junto con el Presidente Gabriel Boric, Kast y sus acompañantes se reunieron en el Salón Azul los ministros Elizalde, Camila Vallejo (Secretaría General de Gobierno), Ximena Lobos (Secretaría General de la Presidencia) y Nicolás Grau (Hacienda).
Se espera que José Antonio Kast ofrezca una declaración pública en el Patio de los Naranjos al término de la reunión, siendo su primera vocería oficial desde el Palacio de La Moneda de cara al futuro.
Este primer encuentro simboliza el inicio formal de una transición que se extenderá hasta marzo, con una agenda cargada de reuniones y coordinaciones para asegurar un traspaso de poder fluido y ordenado.
"La capacidad de trabajar por el bienestar de Chile es lo que engrandece"
El encuentro fue valorado por el Presidente Gabriel Boric, quien afirmó que, "tal como acordamos ayer en el tradicional llamado telefónico, recibí en el Palacio de La Moneda al presidente electo, José Antonio Kast, junto a su esposa Pía Adriasola, para tener una reunión de trabajo que de inicio a un traspaso de mando ordenado y ejemplar".
"La capacidad de trabajar por el bienestar de Chile es lo que engrandece y hace avanzar a nuestro país", destacó el Mandatario en sus redes sociales.
