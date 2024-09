Cadem: En segunda vuelta, Matthei gana a Bachelet por 16 puntos y a Kast por 40

La última encuesta Plaza Pública Cadem fortaleció la posición de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), como la figura política mejor evaluada de Chile y la que tiene mayor intención de voto espontáneo de cara a la elección presidencial de 2025.

Este sondeo -correspondiente a la segunda semana de septiembre- dio cuenta de que la jefa comunal subió cinco puntos en comparación con agosto, liderando con un 26% las preferencias presidenciales espontáneas.

Matthei vence por amplio margen a la expresidenta Michelle Bachelet, que con un 11% de los apoyos superó por primera vez en este estudio a la carta de Republicanos José Antonio Kast, que bajó al tercer lugar con 9%, dos puntos menos que el sondeo anterior.

Un resultado muy similar se observó en la encuesta Criteria de julio, y desató una serie de especulaciones respecto a la posibilidad de que la exdirectora de ONU Mujeres emprendiera una tercera aventura hacia La Moneda.

En esta Cadem, por detrás de Matthei, Bachelet y Kast se ubican Johannes Kaiser (4%), Carolina Tohá (2%, un alza de un punto), Camila Vallejo (2%), Franco Parisi (1%) y Tomás Vodanovic (1%), mientras que el 38% no sabe o no responde.

En hipotéticos escenarios de segunda vuelta, Matthei se impondría en todos, superando a Bachelet por 16 puntos (54% vs 38%), a Kast por 40 puntos (61% vs 21%), a Carolina Tohá por 35 puntos (61% vs 26%), a Camila Vallejo por 43 puntos (66% vs 23%) y a Mario Marcel por 49 puntos (67% vs 18%).

En el caso de Kast, Cadem detalló que sería derrotado en segunda vuelta por Matthei y por Bachelet (38% vs 49%), mientras que superaría a Tohá (43% vs 33%), Vallejo (46% vs 30%) y Marcel (42% vs 32%).

Evaluación figuras políticas

Respecto a la evaluación de figuras políticas, la encuesta reveló que Matthei sigue en el primer lugar con 64% de imagen positiva, aunque con una baja de seis puntos respecto al último sondeo, seguida por Bachelet con un 56%, Claudio Orrego con 53% y Rodolfo Carter con 53%.

Luego se ubican Pamela Jiles (50%), Carolina Leitao (48%), Manuel José Ossandón (42%) y José Miguel Insulza (41%).

Por su parte, los peor evaluados son Arturo Squella (26%, +7pts), Daniel Jadue (19%, -6pts) y Lautaro Carmona (18%, -5pts).

En tanto, se informó que, en la segunda semana de septiembre, un 32% de los encuestados aprueba la gestión del Presidente Boric, mientras que un 61% lo desaprueba, lo que es un aumento de tres puntos.

Caso audios

Respecto al bullado caso audios, Cadem dio cuenta que la población lo asocia en primer lugar con el Poder Judicial (61%), seguido por la Fiscalía (29%), los abogados (27%), la UDI (21%), el Congreso (21%) y el Gobierno (17%).

Asimismo, un 62% considera que el escándalo impacta negativamente al Poder Judicial, 32% al gobierno, 25% a la Fiscalía, 23% al Congreso, 21% a la UDI y 14% a los abogados.

Junto con lo anterior, 38% dice que esa fue la noticia más importante de la semana y 89% cree que el caso recién está comenzando y que se sabrá mucho más.

