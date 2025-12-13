Constanza Martínez: "Un triunfo electoral no necesariamente es un triunfo político"

"En un momento político tan cambiante y exigido, no sé si hay que tomar las mismas varas de los últimos años, donde hay una tendencia a la alternancia, pero no muestra una solidificación de un proyecto político. Un triunfo electoral no necesariamente es un triunfo político. Aunque insisto en que el escenario de segunda vuelta está abierto".

De esta manera, la timonel del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, abordó el escenario presidencial de cara a la segunda vuelta del domingo, que enfrenta a la carta del oficialismo y la DC, Jeannette Jara, con el abanderado de las derechas, José Antonio Kast.

En entrevista publicada este sábado por La Tercera, la líder frenteamplista rechazó las comparaciones directas con el balotaje de 2021, en el que Gabriel Boric derrotó a Kast, afirmando que "en la elección pasada estábamos atravesando una poscrisis institucional sin precedentes, una pospandemia que mantenía un nivel de incertidumbre".

"Estuve en el equipo de campaña y la idea de que estaba zanjado que ganaba el Presidente Boric no fue así", indicó la exdelegada presidencial de la Región Metropolitana, que también criticó a quienes, según ella, han "planteado un escenario complejo desde el primer día del mandato del Presidente, y que han manifestado un nivel de crisis que yo al menos no veo".

A pesar de las críticas, Martínez considera "natural" que la candidata Jeannette Jara se diferencie del gobierno saliente, mientras subraya el compromiso del FA con la continuidad progresista. (FOTO: ATON)

Martínez también restó dramatismo al apoyo que recibieron los candidatos de oposición en primera vuelta, presentando otra lectura: "Podríamos decir que hay cuatro millones y medio de personas que no votaron por la ultraderecha".

En ese contexto, destacó la diferencia entre los candidatos y afirmó: "Hoy no existen dos extremos en la papeleta; el único extremo es José Antonio Kast. Ante la incertidumbre que genera cuando evita o no sabe responder, muchos electores que estaban indecisos -e incluso pensaban votar nulo o en blanco- encuentran en Jeannette Jara una certeza mucho más sólida".

La definición de los contendores: ¿Ultradercha vs. ultraizquierda?

La timonel frenteamplista fue enfática también al calificar a Kast como representante de la ultraderecha, ya que "es una persona que no ha construido coalición, que tuvo que ir a primera vuelta para construir una primaria con la derecha, que las posturas que ha planteado ponen en duda el derecho internacional".

"Ha ido en contra de los derechos humanos, ha sido incapaz de construir siquiera un acuerdo, una ley, algo que uno le reconozca que construye no solo con los iguales a él, sino con alguien que sea, no digo extremadamente distinto, sino que piense distinto", argumentó Martínez.

Sin embargo, la líder del FA se desmarcó de equiparar a Jeannette Jara o al PC con una "ultraizquierda".

Trazó una línea clara entre la trayectoria política de José Antonio Kast, a quien califica de "ultraderecha", y la propuesta de la candidata oficialista, destacando las diferencias en valores democráticos y sociales. (FOTO: ATON)

Riesgos para la democracia y el legado del gobierno actual

Ante la pregunta sobre si un eventual triunfo de Kast pondría en riesgo la democracia chilena, Martínez fue cautelosa pero insistió en la incertidumbre que su figura genera: "De ninguna manera creo que nuestra excelencia electoral está puesta en juicio el domingo. Aunque quiero insistir en que el escenario está abierto y Jeannette Jara va a ganar", expresó.

No obstante, advirtió que "hay una parte del conglomerado de Kast y el candidato mismo que no han logrado explicarle al país con claridad cuál es su postura respecto a elementos tan fundamentales como el respeto a los derechos humanos, a las diversidades sexuales y a las mujeres, y además donde los aspectos sociales están todavía muy en tela de juicio".

"Lo que creo es que el gobierno de José Antonio Kast les aporta incertidumbre a las familias chilenas", alertó la otrora autoridad regional al medio antes citado.

Finalmente, respecto al tono crítico de Jara hacia el gobierno, Martínez lo considera "natural que ella siendo candidata presidencial deba diferenciar su liderazgo del gobierno saliente. Se puede hacer continuidad de las cosas buenas de este gobierno, pero también ser muy crítico y muy claro respecto a las cosas que todavía están pendientes y todavía tenemos que ser capaces de hacer avanzar".