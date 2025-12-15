¿Cuánto dinero recibe cada candidato por los votos obtenidos en la segunda vuelta?

Concluida la segunda vuelta presidencial de este domingo 14 de diciembre, uno de los aspectos que vuelve a estar en el centro del debate es el financiamiento público de las campañas, mecanismo que permite a las candidaturas acceder a un reembolso estatal según la cantidad de votos obtenidos.

Este sistema está regulado por la Ley N° 19.884 sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, que establece la devolución de recursos solo por aquellos gastos que hayan sido rendidos y debidamente acreditados ante el Servicio Electoral, mediante boletas y facturas válidas y dentro de los márgenes permitidos por la ley.

Para la segunda vuelta, la normativa fija un tope de 0,01 UF por cada voto válido. Sin embargo, el monto final que recibe cada candidatura no depende solo del número de votos obtenidos, ya que el reembolso no puede superar el total de los gastos que cada candidato haya documentado durante su campaña.

Es decir, si una candidatura tiene derecho a un monto mayor según los votos obtenidos, pero declaró gastos por una cifra menor, el reembolso se limita a ese monto rendido para evitar que se reciba más de lo que realmente ha gastado.

Las estimaciones al cierre de esta nota, con el 99,97% de las mesas escrutadas, muestran que Jeannette Jara podría recibir un reembolso cercano a los 2.066 millones de pesos, mientras que José Antonio Kast recibiría alrededor de 2.872 millones. Cabe destacar que estas cifras podrían variar según el valor de la UF en el momento del pago.

Tras el proceso de revisión, los recursos son depositados en la cuenta bancaria única que cada candidatura habilitó para administrar los ingresos y gastos de campaña.