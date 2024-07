Este miércoles por la mañana, la directiva provisoria del Frente Amplio (FA) y la mesa del Partido Socialista (PS) se reunieron con el actual gobernador de Santiago, Claudio Orrego, para hacer oficial el respaldo a su campaña a la reelección en los comicios de octubre próximo. Esto, luego de que en la víspera el exmilitante de la Democracia Cristiana (DC) inscribiera su candidatura como independiente.

En este contexto, la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Flavia Torrealba, tachó de "abierto gesto inamistoso" hacia las demás fuerzas oficialistas el respaldo del FA y el PS a Orrego.

"Estamos haciendo un tremendo sacrificio por responder al llamado a la unidad que hace el Presidente de la República y, por cierto, nos preocupa que ya hayan salido a proclamar otros partidos a un candidato independiente fuera del pacto cuando la mesa de negociación está instalada (...) Estos dos partidos levantaron, en los hechos, la mesa de negociación, por eso es considerado un gesto inamistoso por mi partido y nuestro comité político está muy preocupado", señaló la dirigenta en El Primer Café.

A su vez, el timonel de la DC, Alberto Undurraga, sostuvo que "Claudio Orrego es, a mi juicio, el mejor candidato del sector para gobernador y el hecho de inscribirse como independiente y no en el pacto no cambia a ello", reconociendo que "al menos en la DC no hay otra candidatura que sea viable, por razones electorales, porque nuestros alcaldes y nuestro electorado apoyan a Orrego".

"Nosotros tenemos que definir (el respaldo) institucionalmente, pero creo que queda claro de mis palabras que, más allá del impasse de si se inscribe con uno o con otro, si es el mejor candidato, tenemos que apoyarlo", afirmó el líder falangista.

LEER ARTICULO COMPLETO