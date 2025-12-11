Jara criticó a equipo de Kast por dichos de Carter sobre recortes que "paralizarían el país"

La candidata presidencial del oficialismo y la DC, Jeannette Jara, emplazó este jueves a José Antonio Kast, abanderado de las derechas, por los dichos de un integrante de su equipo de seguridad, el senador electo Rodolfo Carter, quien advirtió de una "calle incendiada" si se conocen detalles del recorte presupuestario de 6.000 millones de dólares que proponen en Republicanos.

"Los 6.000 millones se dividen en tres tercios. Aproximadamente 2.000 millones en recortes presupuestarios que evidentemente no los vamos a decir porque nos paralizan al día siguiente. Si usted dice 'termino con el programa x', vamos a tener la calle incendiada. No lo vamos a decir por razones obvias", explicó Carter en entrevista con Vía X.

El vocero de @joseantoniokast admite que sabe cómo y de dónde recortarán los $6.000 millones de dólares del presupuesto estatal, pero no quieren decirlo porque “el país se paralizaría” y “la calle se incendiaría”.



Si no dicen lo que harán es porque que daña a la gente.



Este… pic.twitter.com/5k5UkXOUho — Jeannette Jara Román (@jeannette_jara) December 11, 2025

Frente a estos dichos, Jara indicó que "de lo que está dando cuenta es que hay un plan para hacer recortes que evidentemente va a afectar derechos sociales. Lo que dice es que 'no los vamos a contar para que la gente no se paralice'".

"Yo le digo a la ciudadanía, 6.000 millones de dólares no es una cifra pequeña. La PGU para dos millones y medio de personas cuesta 6.500 millones de dólares al año. Y veo que por las declaraciones del vocero de Kast se confirma que van a afectar a la ciudadanía, de otra forma no se entienden sus palabras", acusó la abandera.

"¿Por qué la ciudadanía se paralizaría o se opondría a una reforma de esta naturaleza?", cuestionó Jara.

(FOTO: ATON)

Protocolo republicano post-electoral: De la llamada presidencial al traspaso de mando

Por otra parte, con la inminente jornada electoral del domingo, el Gobierno ya está preparando el camino para el traspaso de mando, activando lo que se ha denominado los "ritos republicanos".

Tras los resultados del Servicio Electoral (Servel), que se proyectan para dos horas después de cerradas las mesas de votación, el momento cúlmine de la jornada será una llamada pública entre el Presidente Gabriel Boric y quien resulte triunfador o triunfadora en la jornada.

Este año, se ha decidido retomar una tradición pasada, como explicó la ministra vocera, Camila Vallejo, en conversación con Cooperativa: "Luego del resultado de la elección, el Presidente se dirige al país y se comunicará con el ganador o la ganadora y también con el perdedor o la perdedora por teléfono alámbrico, muy ajustado a la a la tradición".

Posteriormente, el lunes, "se va a invitar al presidente electo o a la presidenta electa al Palacio de La Moneda junto a su equipo de asesores más cercanos", reveló la secretaria de Estado.