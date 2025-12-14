Jara: "Espero que tengamos un mejor futuro para Chile, sin que el odio ni el miedo sea lo principal"

La candidata progresista Jeannette Jara llegó esta mañana para sufragar a su local de votación en el Liceo Poeta Federico García Lorca en la comuna de Conchalí, donde sostuvo que en caso de ganar el balotaje gobernará "para todas y todos, no nos puede ocurrir que prime la división".

"Yo espero que tengamos un mejor futuro para Chile, un país que viva sin que sea el odio ni el miedo lo principal, y que podamos hoy día, quien gane, respetar los resultados debidamente y como corresponde contribuir para lo que viene, porque Chile nos necesita a todas y a todos. No hay gente que sobre en nuestro país, no hay gente a la que haya que excluir, sino que somos una gran patria que tiene que seguir floreciendo con más esperanza", planteó la carta de Unidad por Chile.

La exministra del Trabajo destacó a la coalición de centroizquierda porque "la amplitud que hemos logrado en este periodo electoral no se había visto en Chile". En ese sentido, estimó que "es importante la unidad para mantener un proyecto político que tenga vocación de mayoría. La unidad es absolutamente indispensable, pero esa unidad no es solamente política, esa unidad también tiene que ser social".

"Si las chilenas y los chilenos esta noche me definen como su presidenta, yo voy a gobernar para todas y para todos. Eso lo quiero decir, porque aquí creo que lo que no nos puede ocurrir es que prime la división", aseveró.

Kast tras emitir su voto: "Vamos a dejar la vida por recuperar y reconstruir nuestra patria"

En el marco de la segunda vuelta presidencial, el abanderado republicano José Antonio Kast emitió su voto esta mañana en la comuna de Paine, donde afirmó que "dejará la vida por recuperar y reconstruir nuestra patria".

"Hoy día un día es un gran día para Chile, como lo han sido todos los días de las elecciones, donde la ciudadanía tiene la palabra. Es el día de la ciudadanía, no es el día de la política, y le quiero agradecer a todos y pedirle a todos los chilenos que sea un día tranquilo, un día en paz", expresó el candidato de las derechas.

"Chile tiene una tradición, y tengo muy claro que quien gane, sea Jeannette Jara o sea yo, va a tener que ser Presidente o Presidenta de todos los chilenos. Más allá de si la persona votó por mí o por ella, quien asume el cargo tiene una tremenda responsabilidad. Todos los temas que nos preocupan y que nos ocupan no tienen color político. Podemos tener diferencias en todos los temas, pero la ciudadanía no tiene por qué verse marcada por esa diferencia", complementó.

En ese sentido, Kast afirmó: "Nosotros vamos a dejar la vida por recuperar y reconstruir nuestra patria, ese compromiso es total. Por eso siempre apelamos a la unidad para avanzar, para avanzar en solucionar aquellos temas que todos sabemos que hoy día le dificultan el día a día a las personas".

Presidente Boric: "Chile es uno solo"

El Presidente Gabriel Boric expresó este domingo un mensaje de unidad y responsabilidad cívica tras emitir su voto en Punta Arenas (Región de Magallanes), donde realizó un llamado a la unidad nacional.

"Hoy, por última vez como Presidente de la República, he ejercido mi derecho a voto. Una oportunidad para recalcar que este derecho y deber no debemos darlo nunca por sentado. Debemos protegerlo, respetarlo y honrarlo", expresó el Mandatario durante un punto de prensa.

En ese sentido, el jefe de Estado destacó que "la democracia es la mejor herramienta que tenemos para dirimir las diferencias que tenemos entre chilenos y chilenas en paz, con diálogo, con acuerdo. De eso se trata este día, de seguir construyendo un destino común, independiente de las legítimas diferencias políticas que existan", agregó.

"Chile es uno solo, la bandera nos arropa a todos y todas. Y quien sea electo, Presidenta o Presidente de la República para el próximo periodo, va a ser Presidente o Presidenta de todos los chilenos y chilenas", complementó el jefe de Estado.

"Les deseo a todos y todas una excelente jornada en esta segunda vuelta presidencial. Ha sido realmente un orgullo poder ser parte de este proceso", señaló Boric.

Voto obligatorio, transporte y primeros resultados

Este domingo 14 de diciembre se lleva a cabo la segunda vuelta presidencial, instancia en que se espera que más de 15 millones de personas se acerquen a las urnas para definir a la siguiente Presidenta o Presidente de Chile para el período 2026-2030.

Para saber cuál es tu local de votación y la mesa donde te corresponderá votar o si fuiste designado como vocal con tu RUT, debes revisar la plataforma del Servel.

Las mesas de votación estarán abiertas a partir de las 08:00 horas hasta las 18:00 de la tarde, siempre que no hubiera alguna persona con intención de votar haciendo fila al interior o exterior del local.

Se inicia la Segunda Votación Presidencial 2025. Conoce si tu mesa se encuentra instalada ingresando a https://t.co/6HLZVuAuck pic.twitter.com/Y4bwX7bp53 — Servicio Electoral (@ServelChile) December 14, 2025

Voto obligatorio y multas

Esta elección será de carácter obligatorio, salvo excepciones contempladas en la ley. Quienes estén habilitados para sufragar arriesgan multa en caso de no asistir.

No obstante, las personas extranjeras con derecho a voto y los chilenos residentes en el exterior que estén habilitados para sufragar no arriesgan multa en caso de no asistir a votar.

Transporte y primeros resultados

El Ministerio de Transportes dispuso una serie de medidas de movilidad para facilitar el desplazamiento hacia los vocales de votación, entre ellos la gratuidad del Metro de Santiago y en trenes urbanos de EFE.

Red Movilidad, en tanto, aumentará su oferta de buses en un 80% en horario punta, entre las 09:00 y 14:00 horas, y en un 60% en horario no punta.

El Servicio Electoral (Servel), por su parte, estima que los resultados de la segunda vuelta presidencial estarán definidos cerca de las 20:00 horas de este domingo.