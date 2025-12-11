Kast pidió a la ciudadanía "defender los votos" en su cierre de campaña en Temuco

Con un fuerte llamado a "defender los votos" en el balotaje, el candidato presidencial de las derechas, José Antonio Kast (Republicanos), realizó este jueves el cierre oficial de su campaña en la Plaza de Armas de Temuco, en la Región de La Araucanía, en un evento que congregó a cerca de 8.000 personas.

La actividad, previa a la segunda vuelta electoral, contó con la presencia y el apoyo de parlamentarios, alcaldes y concejales de las 32 comunas de la región.

Durante su intervención, Kast abordó diversas temáticas que marcan su propuesta programática, haciendo especial énfasis en la seguridad, el desarrollo económico de La Araucanía y un llamado a la participación ciudadana de cara a la jornada electoral del domingo.

Foco en la seguridad y apoyo al sector agrícola

Uno de los ejes centrales del discurso fue la situación de seguridad en la región, especialmente la violencia rural. En este sentido, fue enfático al asegurar que "quienes estén prófugos de la justicia serán encontrados".

Además, el candidato no dejó de lado el reconocimiento a las fuerzas policiales, agradeciendo a Carabineros y haciendo mención especial a los mártires de la institución.

En el ámbito del desarrollo económico, la carta republicana destacó la importancia de La Araucanía como motor productivo para Chile, particularmente en el sector agrícola. En sus declaraciones, afirmó que la región "es el granero de Chile y se debe respaldar a los agricultores".

José Antonio Kast destacó el potencial de La Araucanía como "el granero de Chile", comprometiéndose a impulsar el desarrollo económico regional mediante un decidido apoyo a los agricultores. (FOTO: ATON)

Llamado a la defensa del voto

Un punto importante del cierre de campaña fue el llamado del candidato a los ciudadanos para que participen activamente en el proceso electoral. Kast instó a los asistentes a involucrarse no solo como votantes, sino también como defensores de la transparencia del sufragio.

La carta de las derechas expresó la necesidad de "movilizar mucha gente para evitar que algunos malintencionados nos quieran hacer trampa".

El candidato de Republicanos hizo un llamado a fomentar una "conciencia cívica" para garantizar la transparencia del proceso electoral. (FOTO: ATON)

"Eso depende de cada uno de los que está acá: si ustedes están hoy acá e hicieron el esfuerzo de venir de lejos, el domingo hagan el esfuerzo de ir a los locales de votación y estar en una mesa. Eso puede marcar una gran diferencia en el resultado", puntualizó.

En esta línea, buscó fomentar una mayor "conciencia cívica", enfatizando que "no solamente es importante votar, sino que también es importante ver y participar más activamente en nuestras elecciones".