Presidenta del PPD: El voto de Ricardo Lagos "está en la centroizquierda"

Ante el revuelo que causó el video-apoyo del expresidente Ricardo Lagos (2000-2006) a Jaime Ravinet, candidato a consejero constitucional como independiente -apoyado por Evolución Política (Evopoli)- en la lista de derecha Chile Seguro, la timonel del Partido por la Democracia (PPD), Natalia Piergentili, dijo este sábado que el otrora Mandatario y militante-fundador de la colectividad habló con ella para "aclarar lo ocurrido".

A través de Twitter, la dirigenta y también aspirante al Consejo Constitucional aseguró que el exjefe de Estado "tiene mucho cariño y respeto por sus ex colaboradores, pero no nos perdamos, su corazón y su voto está en la centro izquierda".

Ayer el ex Presidente Lagos habló conmigo para aclarar lo ocurrido con el video de otro candidato. Él tiene mucho cariño y respeto por sus ex colaboradores, pero no nos perdamos, su corazón y su voto está en la centro izquierda. pic.twitter.com/f9w7jCBjfc