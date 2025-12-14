Presidente Boric: "Entregaremos el 11 de marzo un país en marcha"

El Presidente Gabriel Boric se dirigió al país desde el Palacio de La Moneda la noche de este domingo, luego de confirmarse el triunfo del candidato de la oposición, José Antonio Kast, en la segunda vuelta presidencial.

Acompañado de su comité político, el Mandatario saliente destacó su comunicación telefónica con el fundador del Partido Republicano para felicitarlo y garantizar un traspaso de poder ejemplar, en línea con la tradición democrática del país.

"La ciudadanía ha dado su veredicto y ha elegido como Presidente de la República a Antonio Kast", comenzó Boric, que le transmitió al gobernante electo su deseo de éxito "durante cuatro años que vendrán y para comprometer todo nuestro apoyo como Gobierno en el proceso de traspaso de funciones".

El Presidente hizo hincapié en la solidez de las instituciones nacionales: "Quiero que sepan que Chile está orgulloso de sus tradiciones republicanas y esas tradiciones republicanas tenemos que cuidarlas, cultivarlas".

Aseguró que esta garantía de colaboración se extiende a todo su equipo: "En mi conversación con el Presidente electo le transmití la certeza de que no solo yo, sino todos mis colaboradores, van a estar en esa línea".

"Además, lo he invitado a una reunión mañana lunes en el Palacio de la Moneda, aquí, para dar inicio a un traspaso de mando ordenado y ejemplar", confirmó Boric, argumentando que "la capacidad de trabajar por un bien mayor que es el bienestar de nuestro pueblo es lo que engrandece y hace avanzar a Chile".

"Me he comunicado con Jeannette Jara para agradecerle"

En su discurso, Boric también dedicó palabras de reconocimiento a la candidata oficialista, Jeannette Jara, quien compitió en el balotaje.

"También me he comunicado con la candidata Jeannette Jara para agradecer las iniciativas, ideas y la fuerza con que las planteó al país durante esta larga campaña electoral", señalando que "estoy seguro que sus aportes y su férrea defensa de los avances en los derechos de las y los trabajadores de Chile tendrán eco también en el Chile de los próximos años".

El Jefe de Estado destacó la rápida y pacífica resolución de los comicios: "Miren ustedes cómo un par de horas después de cerradas las mesas hoy día tenemos certeza del resultado y, tal como en elecciones anteriores, no hay cuestionamiento de ninguna de las partes respecto a la veracidad del mismo. Eso no es casualidad; son décadas de trabajo de muchos y muchas que estuvieron antes que nosotros".

"Los legados no son personales"

Al repasar su propio mandato, Boric aseguró que "entregaremos el 11 de marzo un país en marcha, un país que tiene un tremendo potencial del cual todos tienen el derecho a estar orgullosos y sentirse parte".

Recordó que "el progreso se construye sobre el legado de quienes nos precedieron y los legados no son personales; se trata de todos los chilenos que trabajan por construir un país mejor, todos los expresidentes dieron lo mejor de sí, igual que nosotros".

Finalmente, Boric hizo un llamado a la unidad y al diálogo: "Hoy esta jornada electoral ha definido un ganador que a partir del 11 de marzo no representará a solo a quienes votaron por él, sino a todos los chilenos y chilenas (...) Chilenos y chilenas, los invito a tener fe y esperanza en Chile y su futuro, en la solidez de sus instituciones, en la estabilidad y el progreso social que hemos forjado para hacer más justa la vida en nuestra patria. En la fortaleza de las raíces democráticas de nuestra sociedad que debemos cuidar día a día y en la sabiduría del pueblo. Gobernar para todos los chilenos y chilenas no es una consigna".

Concluyó su intervención con el siguiente mensaje: "Democracia hoy y siempre. Que viva Chile y que viva su gente. Muchísimas gracias".