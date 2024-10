12:35 - | Alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, candidata a la reelección, llegó a votar y hubo algunos altercados con sus detractores: "Quien grita más no es quien gana", dijo

12:21 - | Fares Jadue por imposibilidad de votar de Daniel Jadue: "Me parece muy injusto; está siendo investigado, no tiene ninguna condena, sus derechos ciudadanos no han sido conculcados. Él tiene todo el derecho de poder asistir a votar"