Seguridad y gestión municipal marcan la carrera por la alcaldía de Santiago

Seguridad y gestión municipal son los principales temas que marcan la elección en la comuna de Santiago, que cuenta con más de 544 mil habitantes y donde 378 mil votantes estarán habilitados para sufragar en los comicios municipales del 26 y 27 de octubre, instancia en que competirán cinco candidatos.

Santiago es una comuna comercial y residencial, con barrios como Matta Sur, Meiggs, Bellas Artes y el Barrio Judicial, por lo que las propuestas de todos los candidatos abordan mejoras en la gestión de seguridad. Asimismo, el voto extranjero será determinante en el resultado, puesto que representa el 32% del padrón electoral de la comuna.

Irací Hassler (PC) es la actual alcaldesa de la comuna que compite por un segundo período. Ella es ingeniera comercial de profesión y militante del Partido Comunista (PC), por lo que es la candidata del pacto del oficialismo y la Democracia Cristiana (DC).

En ese sentido, la gestión de seguridad y la compra de la Clínica Sierra Bella han sido de las principales críticas de su administración. Sin embargo, la alcaldesa sostiene que ha cumplido con más del 90% de su programa.

"Santiago avanza y no podemos retroceder. Hoy Santiago está vivo, es una comuna con historia, presente, y se proyecta hacia el futuro. Por eso hoy asumimos un compromiso de seguir avanzando, juntos y juntas. Yo agradezco el cariño, respaldo y el trabajo, la perseverancia, aquí conocemos nuestra comuna, la queremos y vamos a seguir avanzando juntos y juntas", manifestó Hassler.

"Vamos a cumplir cada uno de los compromisos que hemos asumido, para nosotros el programa es importante. Hasta hoy, soy la única candidata que ha presentado un programa para la comuna de Santiago. El programa anterior, que comprometimos con la ciudadanía, lo comprometimos en más de un 93%", agregó la jefa municipal.

Mario Desbordes, principal contendor de Hassler

El principal contendor de Irací Hassler es el exministro y otrora diputado Mario Desbordes (RN), quien cuenta con el apoyo de Chile Vamos, y también de Republicanos y el Partido Social Cristiano (PSC), tienda que tuvo que bajar a su candidato, el abogado Aldo Duque, a fin poder competir con la actual alcaldesa y evitar la dispersión de votos.

Desbordes es abogado de profesión y también fue carabinero, por lo que la seguridad es un pilar de su propuesta. En ese sentido, detalló a Cooperativa sus cualidades para llegar al sillón municipal de Santiago: "Porque tengo experiencia exitosa en el sector público y privado, porque tenemos las propuestas que creo pueden solucionar los problemas de la comuna. Hay conciencia transversal de que la actual gestión no ha sido buena, ha sido una mala gestión".

"La actual gestión de Irací Hassler debe ser lejos la peor gestión de la historia de la comuna desde el retorno a la democracia, ha habido un deterioro enorme. He constatado en la calle que el 'caso audios' no me afecta en nada, la gente vota por personas, sobre todo en la elección de alcalde y de gobernador regional. Por lo tanto, no tengo problemas porque no estoy vinculado al 'caso audios'", enfatizó.

Candidatos independientes y del PDG

En la papeleta de la comuna de Santiago también asoma la concejala Rosario Carvajal, profesora de historia y geografía y dirigente del Barrio Yungay, quien competirá por el pacto Ecologistas, Animalistas e Independientes.

"Los principales problemas son el tema de seguridad y sanitario. Y lamentablemente todo esto acompañado con una administración que no ha sido transparente en su gestión. Porque tengo el arraigo, soy nacida y criada en la comuna, porque tengo dos periodos en concejalía. Fui la concejala que no le dio el voto a la alcaldía para comprar Sierra Bella", manifestó la candidata.

Asimismo, otra aspirante que competirá por el sillón municipal de Santiago es Karen Osorio (PDG), quien es emprendedora, dirigente social, y animalista, cuyos pilares de su programa son la seguridad, economía y gestión municipal.

Osorio sostuvo que los principales problemas que afectan a la comuna son "la pérdida de seguridad por el crimen organizado, el deterioro económico que tenemos en nuestra comuna y la gestión municipal ineficiente. Es por eso que nosotros creamos tres modelos que queremos instalar en el municipio, que uno es la gestión municipal eficiente; segundo, seguridad inteligente y, el tercero: economía, innovación y turismo".

Gaspar Ortiz, candidato del pacto Izquierda Ecologista Popular

El quinto candidato que completa la papeleta en Santiago es Gaspar Ortiz, quien compite como independiente en el pacto Izquierda Ecologista Popular.

En sus redes sociales expone que uno de sus objetivos es refundar la comuna de Santiago y también Chile.

En el sitio web www.servel.cl se pueden conocer todos los candidatos que competirán de la comuna de Santiago, y también en el resto del país, durante los comicios municipales y regionales del 26 y 27 de octubre.