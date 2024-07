Aldo Duque logró firmas, pero no descarta bajar su candidatura: "Nunca digas nunca"

El abogado Aldo Duque confirmó que competirá por la alcaldía de Santiago en octubre próximo, cuando se enfrentará a la carta de Chile Vamos, Mario Desbordes (RN), y a la actual alcaldesa, Irací Hassler (PC), con una candidatura apoyada por el diputado Johannes Kaiser y el Partido Social Cristiano.

"Las firmas las junté en tiempo récord. Lo habíamos mantenido en reserva porque estábamos a la espera de si podría haber algún tipo de conversación con mis amigos de Chile Vamos, pero finalmente no me llamaron nunca", reveló a Cooperativa.

El exdefensor de narcotraficantes declaró que "sigo considerando mis aliados políticos por naturaleza, por antonomasia, a mis amigos de Chile Vamos, pero no puedo esperarlos eternamente, porque si no va a pasar el tiempo, y tengo que ser responsable sobre todo en relación con las personas que confiaron en mí y me dieron su patrocinio, entonces no puedo defraudarlas. No tengo alternativa; cuando un hombre tiene su palabra, lo tiene todo".

Por otro lado, en conversación con La Segunda, Duque no quiso hablar de la posibilidad de bajarse, aunque algunas encuestas prevén que si ambas opciones de oposición llegan a octubre facilitarían la reelección de la jefa comunal.

"En este instante tengo formada la plena convicción de que quiero ser alcalde de la comuna de Santiago, y para ello voy a estar en la papeleta en octubre", manifestó en el vespertino, pero al mismo tiempo, reflexionó que "en política, como en la vida, nunca digas nunca... O Mario o yo. Somos interpares".

DESBORDES, "UN CABALLERAZO"

A pesar de su compleja relación con Chile Vamos, dijo estar en buenos términos con el precandidato Desbordes, con quien ha conversado en dos oportunidades.

"Hablamos entre dos caballeros, Mario es un caballerazo. Planificamos muchas cosas, conversamos de temas que nos unen. Creemos en lo mismo: tenemos la misma idea de la libertad, creemos en la defensa de la familia, de la propiedad, creemos en los mismos principios y valores, razón por la cual estoy seguro que nos tomaremos 50 mil cafés más", profundizó.

Consultado sobre la inscripción de Duque, Desbordes replicó que "es legítimo si decide llegar a la papeleta. Se han buscado fórmulas para lograr que vaya sólo un candidato de oposición, pero no ha sido posible".