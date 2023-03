En El Diario de Cooperativa, el presidente de la Cámara Baja, Vlado Mirosevic (Partido Liberal), respaldó la destrucción de las "narco casas", política impulsada por el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter. El diputado oficialista fustigó que estas viviendas son un "monumento a la impunidad" y que para aquellos ciudadanos trabajadores es una "ofensa y hay mucha frustración respecto de esto". Por lo anterior, Mirosevic indicó que "si los alcaldes tienen la facultad legal de demoler una ampliación ilegal, tienen que hacerlo" y afirmó que si "yo fuera alcalde voy y destruyo esas casas inmediatamente, no tengo ninguna duda". Finalmente, respecto a los detractores de esta medida, puntualizó que "a ratos hay una reacción en contra de quien lo hace", pero añadió: "no nos confundamos si nos gusta o no Carter, no se trata de él".

