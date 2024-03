Municipales: Desbordes y Bellolio evalúan competir por Santiago y Providencia

Mario Desbordes (Renovación Nacional) y Jaime Bellolio (UDI), exdiputados y exministros del segundo Gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022), reconocieron que están evaluando presentarse como candidatos a alcaldes en las elecciones municipales de octubre próximo.

Por una parte, Desbordes estudia competir por Santiago Centro, emblemática comuna que su partido perdió en los comicios de 2021 a manos de la comunista Irací Hassler, que derrotó al entonces alcalde Felipe Alessandri, que descartó volver a competir este año.

"La directiva nos ha pedido a algunos posibles candidatos evaluar la opción y acepté eso: evaluar", dijo el extitular de Defensa, otrora timonel de RN y exprecandidato presidencial a La Tercera.

"Tenemos que apoyar a quien sea la mejor alternativa para la oposición", afirmó.

BELLOLIO, "EN REFLEXIÓN"

En tanto, Bellolio sinceró en Radio Pauta que está evaluando una candidatura municipal, sin descartar la opción de que sea por Providencia, donde sube la presión para que la actual alcaldesa, Evelyn Matthei (UDI), zanje si irá o no a la reelección o se enfocará en la carrera presidencial.

"Después del fallecimiento del Presidente Piñera se aceleraron algunas cosas que yo estaba pensando. Y eso significa estar en reflexión con respecto a ver si hay posibilidad de una candidatura o no, pero no he tomado ninguna decisión", reveló el ex vocero de Gobierno y académico.

Consultado si su definición depende de la que tome Matthei, el gremialista aseguró que "depende de hartas cosas más: depende de la conversación familiar, con la universidad en la cual hoy estoy trabajando, son muchas cosas".

"No hay nada definitivo. Una cosa es una conversación y pensarlo y otra es que esto se haga", remarcó.