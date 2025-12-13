Maule: UDI acusa que diputado electo del PDG ganó por "errores al contabilizar los votos"

La Unión Demócrata Independiente (UDI) ingresó un reclamo ante el Tribunal Regional Electoral de la Región del Maule (TER) ante supuestas anomalías durante el conteo de votos de la elección parlamentaria, que terminó con el triunfo de Guillermo Valdés en representación del Partido de la Gente (PDG).

Según el reclamo gremialista, existieron diversos errores en el proceso de escrutinio de los votos en el Distrito 17, que contempla las comunas de Curicó, Talca y sus alrededores (Maule norte), donde su candidato y actual diputado por la zona, Felipe Donoso, perdió la elección por solamente 88 sufragios, consignó Las Últimas Noticias.

La Lista J, denominada "Chile Grande y Unido" (UDI, RN y Evópoli), logró 97.471 votos, mientras que la lista I (PDG) alcanzó 48.823 sufragios. Con dicho resultado, a la lista representada por Chile Vamos sólo le faltaron 88 votos para duplicar a la del PDG y obtener dos cupos parlamentarios en la zona.

El resultado permitió el triunfo de Guillermo Valdés, quien se presentó en redes sociales como 'el gladiador del Maule', sacándose fotos con un casco romano.

"Errores al contabilizar los votos"

Debido a la estrecha diferencia en el resultado, desde el gremialismo iniciaron un proceso de revisión del conteo de votos. En ese contexto, el abogado representante de la UDI, Pablo Toloza, aseguró que se debe revisar la "calificación errada de los votos válidos, marcados, objetados, nulos o en blanco".

"Existiría un evidente error en la calificación de los votos que, de acuerdo a la tendencia de votación, correspondería a nuestra lista J y en especial al candidato Felipe Donoso Castro, los cuales se les debería asignar en el escrutinio final", manifestó el partido opositor en su reclamo.

"Hay errores al contabilizar los votos por parte de los vocales, prueba de ello es la existencia de mesas con más votos que electores, ejemplo de ello es la mesa 72 de Molina, que registra 749 votos cuando el máximo de votantes es de 400", complementó.

PDG: "Terminen de llorar"

El parlamentario electo Guillermo Valdés abordó la acusación y señaló que "este diputado cree en Dios y en el Servel, y en la gente que votó por nosotros en la urna el día 16 de noviembre. En adelante, el partido se hace cargo de la situación".

Por su parte, el presidente del PDG, Rodrigo Vattuone, apuntó contra la UDI: "Terminen de llorar. Lo único que hacen en lugar de preocuparse de los problemas de la gente es estar llorando", expresó.